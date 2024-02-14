Davit Skhirtladze: “Kocaelispor’dan aldığım teklifi reddedemezdim”

“AŞIRI HEYECANLANDIM”

Yeni transferimiz Davit Skhirtladze duygularını şu sözler ile ifade etti: “Transferin bitmesine kısa bir süre kala teklif geldi. Kocaelispor gibi bir kulüpten aldığım teklif reddedemeyeceğim bir teklifti. Teklifi aldığımda çok heyecanlanmıştım. Şu anda da kulüp olarak Süper Lig’in eşiğindeyiz. Bunu başararak şehrimize hediye etmek istiyoruz ve takıma da yardım etmek istiyorum.

“KABUL ETMEK ZORUNDAYDIM”

Aslına bakılırsa benim buraya gelmem riskli bir hareket değildi. Çünkü teklifin nereden geldiğine baktığınızda, hangi kulüpten geldiğine baktığınızda bu teklifin hiç de riskli olmadığını anlıyorsunuz. Dinamo’da kaptandım, aynı zamanda takımın liderlerinden biriydim. Fakat kendimi böyle büyük bir yerde test etme şansı geldiğinde bu, teklifi kabul etmek durumundaydım. Umarım Süper Lig’e çıktığımızda da buna devam edeceğiz.

“KHARAİSHVİLİ İLE AYNI TAKIMDAYDIK”

Kharaishvili ile geçen sene Dinamo Tiflis’te birlikte oynadık. Muhteşem bir bağlantımız var hem saha içinde hem de saha dışında. Beridze de zaten önceki senelerden beri Türkiye’de oynuyordu. Buradaki insanları ve mantaliteyi iyi biliyor. Bizim buradaki adaptasyonumuzu hızlıca tamamlamamız için elinden geleni yapıyor.

“9 VE 10 NUMARADA RAHATÇA OYNAYABİLİYORUM”

Kariyerimin tamamı boyunca hem 10 numara hem de 9 numara oynadım. İstatistiklere baktığınızda bu yüzde 50 olarak gözüküyor olabilir. Çünkü iki pozisyonda da çok rahat görev alabiliyorum. Tabii ki burada önemli olan hocamızın tercihi, beni nerede oynatmak istediği. Takımımızın bana nerede ihtiyacı varsa orada olacağım.

“GELMEDEN ÖNCE TARAFTARLARIMIZIN VİDEOLARINI İZLEDİM”

Şu anki puan durumuna bakıldığında çok sıkı bir rekabet var. Puan farkı çok az. Artık oynanan bütün maçlar final havasında geçecek. Evimizdeki bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Tabii ki bunu da taraftarımızın yardımı ve desteği ile başaracağız. Gelmeden öncede taraftarlarımızın videolarını izledim. Onlardan da gerçekten etkilendiğimi söyleyebilirim. Onların desteği ile özellikle evimizdeki büyük destek ile her maç 3 puanı alacağız.