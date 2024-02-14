AHMET ARIK: “Kaliteli takımız, oyunumuzu daha baskılı hale getirmeliyiz”

“ÇOCUKLARLA BİRE BİR KONUŞACAĞIZ”

Başkan Vekili, beyefendi iş insanı Ahmet Arık, “Takımın oyunu tabii ki istediğimiz düzeyde değil. Şampiyonluk baskısı var. Bu yemek çok önemli. Bir araya geleceğiz ve çocukların durumunu konuşacağız, motive edeceğiz. Bana göre ligin en iyi takımıyız. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz farkı kazanarak ilerliyor. Bizim kadromuz onlardan çok daha iyi. Baskımızı artırıp, maçları kazanmamız gerekiyor. Biraz stres var gibi. Rahat oynamıyoruz. Bunu araştırıyoruz” dedi.

“BU KENTİN YERİ SÜPER LİG’DİR”

Kent adına olaya neresinden bakılırsa bakılsın, Kocaelispor’un bu kentteki en büyük değer olduğunu dile getiren Arık “Bu markaya destek vermek de hepimizin borcudur. Bu kente borcumuzu ödüyoruz. Bundan büyük haz duyuyoruz. Kocaelispor bu kentin en önemli ekonomik değeridir. Esnafı, işçisi, memuru, Süper Lig’de yer alan takımın bir parçası olduğu anda, kentte birlik sağlanır. Bereket artar, kentin gelirleri artar” dedi.

“ŞANLIURFA MAÇI ÖNCESİ BİR ARAYA GELİYORUZ”

Başkan Vekili Arık sözlerini şöyle tamamladı: “Başkanımız ve yönetimimizle tam bir aile gibiyiz, bu ailenin önemli parçası da teknik heyet ve futbolculardır. Biz de yönetimin işinin sadece maddi kaynak sağlamak olmadığını bilen modern iş insanlarıyız. Hepimiz profesyonel iş yapıyoruz ve şirketler yönetiyoruz. Kocaelispor da büyük bir markadır. Hak ettiği gibi yönetmeye çalışıyoruz. Cumartesi günü Şanlıurfa maçında herkesi tribünde görmek istiyoruz” dedi.