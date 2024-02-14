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KÖRFEZ BELEDİYESİ'NE BİR ADAY DAHA!

Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız 2022'den beri üstlendiği görevinden istifa ederek Körfez Belediye Başkan adayı oldu.

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KÖRFEZ BELEDİYESİ'NE BİR ADAY DAHA!
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Körfez ilçesinde uzun yıllardan beri ikamet eden ve ticaret yapan iş insanı Veli Yıldız 2022'den beri üstlendiği Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek Körfez Belediye Başkan adayı  oldu. Yıldız adaylığını şu sözlerle duyurdu: 

KÖRFEZ BELEDİYESİ'NE BİR ADAY DAHA!

KAZANAN KÖRFEZ OLSUN

"Değerli dostlarım 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Demokrat Parti den Körfez Belediye Başkanı adayı olarak çıkıyorum.  Cenabı Allah hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum Kazanan Körfez olsun"
# Veli Yıldız, Demokrat Parti, Körfez, Körfez Belediyesi, oldu

14 Şub 2024 - 14:50 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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