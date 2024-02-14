KÖRFEZ BELEDİYESİ'NE BİR ADAY DAHA!

Körfez ilçesinde uzun yıllardan beri ikamet eden ve ticaret yapan iş insanı Veli Yıldız 2022'den beri üstlendiği Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek Körfez Belediye Başkan adayı oldu. Yıldız adaylığını şu sözlerle duyurdu:
KAZANAN KÖRFEZ OLSUN
"Değerli dostlarım 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Demokrat Parti den Körfez Belediye Başkanı adayı olarak çıkıyorum. Cenabı Allah hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum Kazanan Körfez olsun"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.