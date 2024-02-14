YENİDOĞAN İLE SERDAR'DA HÜRRİYET'E GÜZEL KARŞILAMA

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2019’da 18 olan hizmet kalemini günümüzde 34’e çıkararak İzmit’te binlerce insana yardım elini uzatıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına her geçen gün yenisini ekleyen İzmit Belediyesi, sosyal hizmetlerden yararlanan aileleri akşam yemeğinde ağırlamaya devam ediyor.

BAŞKANA YOĞUN İLGİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Yenidoğan ve Serdar Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla buluştu. Program öncesi ve sırasında Hürriyet’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Hürriyet programın yapıldığı kültür merkezine meşaleler ve yoğun tezahüratlar eşliğinde büyük bir kalabalıkla birlikte giriş yaptı. Vatandaşlar Hürriyet’i ‘İzmit’in Ablası Fatma Kaplan Hürriyet’ sloganlarıyla karşıladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet karşılaştığı ilgiden dolayı tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

GENİŞ KATILIM

Yenidoğan’da bulunan Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik, Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, CHP Eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“MİLLETE HİZMET BOYNUMUZUN BORCU”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz hizmet sunduğumuz vatandaşlarımızla gönül bağı kurmaya çalışıyoruz. Sosyal destek hizmetlerimizden yararlanan değerli büyüklerimizle bir sofranın etrafında bir araya gelelim istedik. Milletimize hizmet bizim için lütuf değil boynumuzun borcu.

“BU MAHALLENİN DAHA FAZLA YATIRIMA İHTİYACI VAR”

Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren halkımızın isteklerine kulak vermeye çalışıyoruz. CHP’nin 15 yıl sonra Kocaeli’de kazandığı tek belediyeyiz. Mecliste çoğunluğumuz yok, bir hükümet gücü bir büyükşehir gücümüz de yok. Üstüne bir de ekonomik kriz, pandemi gibi birçok şey yaşadık ama önceliğimiz hep insan oldu. Bu kentte 20 yıldır yapılmayanları yaptık. 20 yıldır çok güçlü olmalarına rağmen ana caddeleriniz bile mezbelelikti. Biz 15 yıl sonra geldik ve biz kazmayı vurunca başka tarafa da Büyükşehir kazmayı vurdu. Demek ki yapılabiliyormuş. Bu ekonomik krizde bile yapılabiliyorsa o zaman 20 yıldır neden yapılmadı. Serdar Mahallesi neden 2. Sınıf bırakıldı. Bu mahallenin imar sorunları var. Bu mahallenin kentsel dönüşüm sorunları var. Bu mahalle üvey evlat değil. Bu mahallenin daha fazla yatırıma ihtiyacı var.

“BİRÇOK HİZMETİ ÜCRETSİZ SUNMAYA BAŞLADIK”

İlk günden beri sağ olsunlar muhtarlarımızın da katkılarıyla sizlerin daha iyi yaşayabilmeniz için hep elimizi taşın altına koyduk. Eksiklerimiz, yapamadıklarımız tabii ki var ama 15 yıldır yapılmayan bir sürü işi yaptık. Göreve geldiğimizde 1 tane bile kreşimiz yoktu şimdi 4’üncü kreşimiz bitmek üzere. Kütüphanemiz yoktu 2 tane kütüphane kurduk. Aşevimiz yoktu kocaman bir aşevi kurduk. Sosyal yaşam alanları yoktu şimdi 7’inci, 8’inci sosyal yaşam alanlarımızı kuruyoruz. Birçok hizmeti ücretsiz sunmaya başladık.

“KOCAMAN BİR ARAÇ FİLOSU KURDUK”

Sosyal destekten 1000 kişi destek alıyordu şimdi 13 bin kişiye düzenli destek veriyoruz. Hep ne dediler, ‘Bunlar gelirse yardımlarınız kesilecek.’ Hayır biz yardımları kesmedik. Hem arttırdık hem de daha fazla insana ulaşmaya çalıştık. Göreve geldiğimizde araçlarımızın yüzde 80’i kiralıktı. Şimdi kocaman bir araç filosu kurduk. 218 tane kamyon ve iş makinesini sizin malınız yaptık, İzmitlilerin malı yaptık. Yani paranızı havaya atmadık, birilerinin cebine koymadık.

“KISA SÜREDE ÇOK İŞ YAPTIK”

Gülümse Kafede işletmeciden küçücük kiralar alıyorduk. Şimdi artık biz işletiyoruz ve uygun ücretli hizmet sunuyoruz. Eskiden 4 kişi istihdam ediliyordu şimdi Gülümse Kafelerde 90 kişi istihdam ediliyor. Siz kazanıyorsunuz, halk kazanıyor. Yıllardır el sürülmeyen sokaklara girdik. İzmit’in göbeğinde yürüyüş yolunda bir taşı değiştirmediler. Fethiye Caddesi’nde yıllarca asbestli borulardan su içirdiler. Fethiye’de hiçbir şey değişmedi. Yeşilova’da Turan Güneş Caddesi’ne, Alikahya’dan buraya kadar yıllarca atıl bir sürü yer vardı. Kısacık görev süremizde hepsini değiştirmek bize nasip oldu.

“350 MİLYON LİRA ZARAR ETTİRDİLER”

Daha gireceğimiz çok yer var ama bu kadar kısıtlı bütçeyle mecliste birçok konuda ‘Hayır’ oyu almamıza rağmen sizin paranıza size harcamaya çalıştık, sokaklarımızı güzelleştirmeye çalıştık. Fethiye Caddesini 25 yıl sonra değiştirdik. Alikahya’nın merkezi Kuruçeşme’nin merkezine her yere bir şekilde el sürdük. Meclis çoğunluğunun olmaması bize o kadar büyük zarar verdi ki. 5 önce hizmet araçlarını bize aldırmadılar. O zaman bu araçları 55 milyon liraya aldırmadılar şimdi 350 milyon lira zarar ettik. Yazık, günah. Bu paralar birilerinin cebine girdi.

“YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR”

Ranta değil gerçekten halka hizmet ediyoruz. Rantı bitirmek için mücadele ediyoruz. Milletin parasını millete harcıyoruz. Daha çok yolumuz var. Yapacağımız çok iş var. Serdar Mahallesinde de Yenidoğan’da da daha yapacağımız çok iş var. Daha kreşlerimizi açacağız. Daha güzel hizmetler olacak” dedi.