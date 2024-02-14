Başkan Kocaman, kadınlarla buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde SKM programları kapsamında Emekevler Mahallesi’nde kadınlarla bir araya geldi. Başkan Kocaman’a AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

BU DÖNEM YAPILDI

Emekevler Mahallesi’nde oturun kadınlarla sohbet eden Başkan Kocaman, “Emekevler Mahallesi’nde yapılan yatırımlar zamanında bizlere çok sabırla davrandınız. Allah hepinizden razı olsun. 2009 yılından bu yana Emekevler Mahallesi’nde yapılan en büyük yatırımı bu dönem yapıldı” dedi.

ZORUNLU OLACAK

“Emekevler Mahallesi’nde yapılan Genç Akademi’de 2 bin gencimiz eğitim almaktadır” diyen Başkan Kocaman, “İlçemiz genelinde yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Sokak hayvanları konusunda kısırlaştırma merkezimiz vardır. Yapılacak olan kanun değişikliği sonrasında kısırlaştırma merkezleri zorunlu olacaktır. Bu sayede daha etkin çözüm üretilecektir” açıklamasında bulundu.

AVM YAPILACAK

“Kartepe genelinde 176 kamera takıldığını” belirten Başkan Kocaman, “İlçemizin coğrafyası geniş, bunu fırsat bilenler gelişi güzel hayvanları atmaktadırlar. Kartepe Ek Hizmet binasını tamamladık. Burada aynı zamanda Afet Merkezi kuruldu. Buranın hemen yanında 70 dönüm bir yerimiz var. Buraya AVM yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımlar ilçemiz çok önemli bir yatırım kazanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

GENÇ AKADEMİ 3 GELİYOR

“Bu AVM’ye ilgili çalışmalar devam etmektedir” diyen Başkan Kocaman, “Vefahane adıyla yaşlı evi olacak, parklar, yürüyüş alanları, sinema, spor alanları ev hanımları satış noktası olacak. Emekevler Mahallesi’ne çok yakın olacaktır. Gençlerimizin yetişmesi noktasında ciddi yatırımlar yapıyoruz. Evlatlarımız İngilizce öğrenmedikleri zaman rekabette geri kalırlar. Uzunçiftlik Mahallesi’nde Genç Akademi 3 açacağız” şeklinde konuştu.