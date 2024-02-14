Çiftçi, “İlçemizi geleceğe hazırlamak için çok çalıştık”

31 Mart Mahalli İdari Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına ara vermeden devam eden AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, SKM programları çerçevesinde ilçeyi karış karış gezmeye devam ediyor. Düzenli olarak her mahalledeki esnafla bir araya gelen Başkan Çiftçi’nin bugünkü durağı Çayırova Mahallesi oldu. Çayırova Mahallesi esnafıyla bugün bir araya gelen Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi’ye AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve AKP Kocaeli İl Yöneticisi Ermiş Göksu eşlik etti. Çayırova Mahallesi esnaf ve vatandaşlarının yer aldığı toplantıda konuşma gerçekleştiren AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi;

“BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

“5 yıl boyunca Çayırova’ya hizmet ettik. Göreve geldiğimizde ilçemizi geleceğe hazırlamak için çalışmalar yaptık. Birçok projeyi hayata geçirdik. Büyük projeler için önemli adımlar attık. İlçemizin geleceğe hazırlanması için çok çalıştık. Biz ilçemizde fiziki yatırımları yaparken bir taraftan da çocuklarımızın geleceğe hazırlanması için önemli katkılar sunduk. Bilgi evlerinin çalışma formatını değiştirdik okul öncesinden üniversiteye kadar olan süreçte çocuklarımıza destek oluyoruz. Çocuklarımızın kültür sanat ve sporla içli dışlı olması için mücadele ettik.

“ÇOCUKLARIMIZA SPOR VE SANAT İMKANI”

Spor alanında 9 farklı branşta çocuğumuz bu imkanlardan faydalanıyor. 10 bin çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Kültür ve sanat noktasında çocuklarımızın ve gençlerimizin donatılmasına önem verdik. Sadece çocuklar değil velilerimizin de kurs imkanlarından faydalanmasını sağladık. Siz değerli mahalle sakinlerimizin bize ilettiği sorunları çözmek için de önemli çalışmalar hayata geçiriyoruz.” Başkan Çiftçi, konuşmasının ardından kendisine sorulan soruları yanıtladı ve program sona erdi.