Devrilen hafriyat kamyonu güvenlik binasına çarptı: 3 yaralı

Kaza, Gebze Güzeller Organize Sanayi İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. F.O. idaresindeki 41 L 9070 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen kamyon, otomobil parçası üreten fabrikanın güvenlik noktasına çarptı. Kamyonda yüklü taşlar ise yola saçıldı. Kazada, sürücü F.O., güvenlik görevlileri S.P. ve S.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım ise kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan, sürücü F.O. polise, kamyonuna çarpan başka bir aracı takip ederken kazanın meydana geldiğini ileri sürdü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.