Başkan Deniz: “Emeklinin umudu sömürülmektedir”

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde emekli vatandaşlara siyasi propagandalar çerçevesinde vaatlerde bulunulmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı İhsan Deniz konuşmasında şunları söyledi,

EMEKLİLER İNSAN GİBİ YAŞAMAK İSTİYOR

“Yerel seçimler yaklaşırken Belediye Başkan adaylarının büyük bir bölümü belirlendi. Birkaç il ve ilçe dışında belirlenen adayların çoğu emeklileri politik demeçlerinde emeklilerden oy devşirmeye çalışmakta. Yaklaşık 16 milyon emekli ve emekli yakınları yerel seçimler ile bir beklentiye girmekte. Sadece seçim endeksli verilen vaatler emeklinin umudunu sömürmektedir. Belki de bir sonraki seçimi göremeyecek olan bu emekliler insan gibi yaşamak, sağlık kuruluşlarında saygın itibarlı muamele görmek, bayram ve seyranlarda değil her gün hatırlanmak istiyor.

BUGÜNÜN YÖNETİCİLERİ YARININ EMEKLİLERİDİR

Tüm bunların yanı sıra emekli maaşlarının huzurevi giderlerini karşılayamadığı için emekliler kötü binalarda, park ve bahçelerde ölümü bekler konumda. Yerel yöneticilerin öncelikle emekli vatandaşlar için sosyal, sportif, sağlık, ulaşım ve birçok alanda insanca yaşayabilecekleri bir hayat istiyorlar. Emekliler bedelini çalışma hayatında ödedikleri hak ettikleri maaşları ve onurlu bir yaşam sürmeyi talep ediyorlar. Emekliler ne ikinci sınıf bir vatandaş ne de bir dilencidir. Onlar bugünün atalarıdır. Unutulmasın ki bugünün yöneticileri yarının emeklileridir. Yapılacak her yatırım ileriye ve kendine yönelik yatırımdır.”