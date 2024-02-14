Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu, gözaltına alındı.

Sedat Cezayirlioğlu sosyal medya üzerinden videolu bir mesaj yayınlamıştı...

Cezayirlioğlu, “Dünyanın en büyük 3. altın madeni. Çöpler Altın Madeni’nde dünyanın en büyük felaketi yaşanıyor. Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük felaketi yaşandı” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ