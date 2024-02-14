- Ekonomi

Uçakla yolculukta yeni dönem!

Pegasus Hava Yolları, uçuş paketlerini yeniliyor. Buna göre, tüm misafirler, uçak içerisine bir adet, boyutları 40cm-30cm-15cm ve ağırlığı 3 kilogramı geçmeyen, koltuk altına sığabilecek çanta getirebilecek. Ek kabin bagajı almak isteyen Pegasus misafirleri, bu ürünü tekil olarak ya da paketlerden birini seçerek satın alabilecek.

Anadolu Ajansı
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Uçakla yolculukta yeni dönem! mask

Pegasus Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat itibarıyla satın alınan biletlerde, yurt dışı ve KKTC uçuş paketleri yenileniyor.

Pegasus'un yeni paket yapısında, kişisel eşya hakkı olan 1 uçuş paketi ve ek kabin bagaj hakkı olan 3 farklı uçuş paketi olmak üzere alternatif uçuş paketleri yer alacak.
# yeni

14 Şub 2024 - 16:46 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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