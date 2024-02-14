14 Şub 2024 - 16:46 - Ekonomi

Uçakla yolculukta yeni dönem!

Pegasus Hava Yolları, uçuş paketlerini yeniliyor. Buna göre, tüm misafirler, uçak içerisine bir adet, boyutları 40cm-30cm-15cm ve ağırlığı 3 kilogramı geçmeyen, koltuk altına sığabilecek çanta getirebilecek. Ek kabin bagajı almak isteyen Pegasus misafirleri, bu ürünü tekil olarak ya da paketlerden birini seçerek satın alabilecek.