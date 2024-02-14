Marketlerde yeni dönem! O ifadeler artık yasaklanacak

Tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran etiketler mercek altına altına aldı, Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.
Market raflarında yanıltıcı etiket kullanan markalar denetlenecek. "Tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" ifadelerle tüketicileri aldatan ve kararlara uymayan markalara da cezalar kapıda. Kararın en kısa zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.
TRT Haber'de yer alana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yanıltıcı etiketler karşı çalışmalara başladı. Etiketlere artık standart gelecek. Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak.
Tüketiciler doğru bilgilendirilecek. Gıdalarda "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak. Örneğin, margarinin üzerinde 'tereyağ lezzetinde' ifadesi yer alamayacak.
CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
Gıda ürünlerindeki etiketlerle ilgili çalışma tamamlandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Uygulamaya geçiş takvime bağlanacak. Karara uymayan markalara cezai işlem uygulanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitlii - Bunlar boş yasak varan indirimler yasaklanmalı indirim filan yok ne kaptırılsan artık yakında ramazan ayı geliyor müslüman esnaf 4 gözle bekliyor köklemeyi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.