14 Şub 2024 - 16:54- Gündem

Marketlerde yeni dönem! O ifadeler artık yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada yanıltıcı etiketlere yönelik tedbirler aldı. Bundan sonra "tadında, lezzeti, keyfi ve aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak.