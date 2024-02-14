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Kocaelispor eksiksiz çalıştı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor hazırlıklarını eksizsiz sürdürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaelispor eksiksiz çalıştı
Kocaelispor eksiksiz çalıştı
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Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde Körfez Brunga tesislerinde gerçekleşen antrenmanda  Kocaelispor futbolcuları eksiksiz yer aldı. Oyuncular günü pas ve şut çalışması ile tamamladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam oyuncuları sık sık uyararak eksikleri söyledi. Kaptan Yusuf Abdioğlu cezası sebebiyle Şanlıurfaspor maçında yer almayacak. Abdioğlu'nun yerine Burak Öksüz'ün sahada yer alması bekleniyor. Boluspor maçında omzundan sakatlanan ve maça devam edemeyen Barış Alıcı'da ise ciddi bir sıkıntının olmadığını takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.
# Kocaelispor

14 Şub 2024 - 17:00 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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