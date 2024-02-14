Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde Körfez Brunga tesislerinde gerçekleşen antrenmanda Kocaelispor futbolcuları eksiksiz yer aldı. Oyuncular günü pas ve şut çalışması ile tamamladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam oyuncuları sık sık uyararak eksikleri söyledi. Kaptan Yusuf Abdioğlu cezası sebebiyle Şanlıurfaspor maçında yer almayacak. Abdioğlu'nun yerine Burak Öksüz'ün sahada yer alması bekleniyor. Boluspor maçında omzundan sakatlanan ve maça devam edemeyen Barış Alıcı'da ise ciddi bir sıkıntının olmadığını takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.
- Spor
Kocaelispor eksiksiz çalıştı
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor hazırlıklarını eksizsiz sürdürdü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.