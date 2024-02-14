Yapay zeka kalp ameliyatlarında işlem riskini azaltıyor

Yapay zeka; bilgi işlemcilerin veri toplama ve kaydetme özelliklerine ek olarak insan beyni gibi öğrenebilme ve bilgi akışı sırasında bağlantı kurabilme yeteneğini kazanmasını sağlayan bir teknolojidir. Yapay zekânın kalp cerrahisine önemli katkılar sağladığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Harun Arbatlı, şu bilgileri verdi:

“Kalp cerrahisi pratiğinde yapay zeka, hastalıkların teşhisinde sağladığı kolaylık ve çabukluğun yanı sıra hastaların ameliyat risklerinin önceden belirlenmesini ve tedavi biçimleri arasından en uygun olanı seçmemizi sağlar. Örneğin, iskemik kalp hastalığı olarak bilinen kalp damar hastalığının tanısında koroner anjiyografi yapılır. Koroner anjiyografi sonrası uygun tedavinin seçilmesi bazen kolay olmaz. ‘Stent mi yoksa cerrahi tedavi mi?’ sorusunu yapay zeka ile cevaplamak, hastaların objektif bir şekilde değerlendirilmesine imkân verip işlem riskini azaltarak, uzun dönemde en iyi sonuçları verecek tedavinin seçilmesine imkan sağlar.”