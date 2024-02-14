Yeni yargı paketi TBMM'ye geliyor: TMSF kayyum olarak atanabilecek

AKP milletvekilleri yargıda çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.
Milletvekillerinin imzasına açılan ve yaklaşık 40 maddeden oluşan teklif, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulacak.
Teklife göre, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olacak.
Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılmış ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular bakımından Komisyona müracaat imkanı getirilecek.
Düzenlemeyle uzun yargılamadan kaynaklı ihlal iddialarına ilişkin daha kolay erişilebilir, hızlı işleyen başvuru yolu oluşturulacak.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum atanmasına karar verildiğinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanabilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.