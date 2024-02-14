14 Şub 2024 - 17:37 - Siyaset

Yeni yargı paketi TBMM'ye geliyor: TMSF kayyum olarak atanabilecek

AKP, yargıya yönelik düzenlemeler içeren ve yaklaşık 40 maddeden oluşan kanun teklifini bu hafta TBMM Başkanlığına sunacak. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum atanmasına karar verildiğinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanabilecek.