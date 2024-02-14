Kocaeli'deki fabrikalarda sular durulmuyor!

Kocaeli'de binlerce işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sonrasında Birleşik Metal İş ve Türk Metal önderliğinde kazanılan yeni sözleşme Kocaelili işçileri ve fabrikaların bir kısmını tatmin etmiş görünüyordu. Derin ekonomik kriz ve enflasyon işçilerin ücretlerini günden güne erozyona uğratırken işçilerin buna susmaları da mümkün olmadı. Bu sessizlik kısa sürdü ve Kocaelili işçiler seslerini çeşitli fabrikalarda tekrar seslerini yükseltmeye başladılar.

KOCAELİ'DE MÜCADELE GÜNLÜĞÜ

Son iki haftada Corning Kablo'dan 76 işçi çıkarıldı, Gebze bulunan Olimpia Otocam fabrikasında sendikalı oldukları için 14 işçi işten atıldı, Petrol-İş Gebze şubenin örgütlü olduğu Portakal Plastik fabrikasında işçilerin hak arama mücadelesi devam ediyor ve istedikleri zam oranını alana dek mücadele edeceklerini bildirdiler. Birleşik Metal İş Gebze'nin örgütlü olduğu HT Solar fabrikasında TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı uyarı eylemleri devam ediyor. Ve ek olarak Dilovası OSB'de bulunan Hübner Toplu Taşıma Sistemleri fabrikası işçileri düşük ücrete ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle direnişe geçti.