İzmit Belediyesinin hizmet araçları AŞK’la çalışıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle İzmit’te araç kiralama devri sona erdi. 216 hizmet aracını İzmit halkına kazandıran ve ‘Aşkla İzmit’ vizyonuyla hareket eden İzmit Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ASK plakalı 13 hizmet aracını da vatandaşların hizmetine sundu. Hizmet araçları aşkla çalışmaya, kentin dört bir yanına hizmet götürmeye devam edecek.