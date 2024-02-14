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İzmit Belediyesinin hizmet araçları AŞK’la çalışıyor

Kenti araç kiralama israfından kurtararak 216 hizmet aracını İzmit halkına kazandıran İzmit Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ASK plakalı hizmet araçlarını vatandaşların hizmetine sundu

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İzmit Belediyesinin hizmet araçları AŞK’la çalışıyor mask
İzmit Belediyesinin hizmet araçları AŞK’la çalışıyor
İzmit Belediyesinin hizmet araçları AŞK’la çalışıyor
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle İzmit’te araç kiralama devri sona erdi. 216 hizmet aracını İzmit halkına kazandıran ve ‘Aşkla İzmit’ vizyonuyla hareket eden İzmit Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ASK plakalı 13 hizmet aracını da vatandaşların hizmetine sundu. Hizmet araçları aşkla çalışmaya, kentin dört bir yanına hizmet götürmeye devam edecek.
# hizmet, Araç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

14 Şub 2024 - 17:51 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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