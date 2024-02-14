İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle İzmit’te araç kiralama devri sona erdi. 216 hizmet aracını İzmit halkına kazandıran ve ‘Aşkla İzmit’ vizyonuyla hareket eden İzmit Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ASK plakalı 13 hizmet aracını da vatandaşların hizmetine sundu. Hizmet araçları aşkla çalışmaya, kentin dört bir yanına hizmet götürmeye devam edecek.
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İzmit Belediyesinin hizmet araçları AŞK’la çalışıyor
Kenti araç kiralama israfından kurtararak 216 hizmet aracını İzmit halkına kazandıran İzmit Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ASK plakalı hizmet araçlarını vatandaşların hizmetine sundu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.