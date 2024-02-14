NERMİN ŞENSES YAHYA KAPTAN’A ADAY OLDU

Kocaeli’nin tanınmış simalarından olan Yeniden Aydınlanma Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nermin Şenses, Yahya Kaptan Mahallesi Muhtarlığına aday olduğunu açıkladı. Yahya Kaptan’ı tercih edilen, cazibe merkezi haline getirmek için aday olduğunu belirten Nermin Şenses “ Yıllar boyunca İzmit’te yaşayarak bu şehri ve özellikle Yahya Kaptan Mahallesi’ni çok sevdim. Bu sevgi ve bağlılıkla, mahallemizin daha yaşanabilir bir yer olması için çaba harcamak ve gelişimine katkıda bulunmak için muhtarlık adaylığımı koymak istiyorum. Yahya Kaptan, İzmit'in gözbebeği konumunda olan bir mahalledir ve hak ettiği seviyeye ulaşması için elimden geleni yapacağımı söz veriyorum. Daha yaşanabilir bir mahalle, hepimizin en doğal hakkıdır ve bu hedefe ulaşmak için birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağım. Muasır medeniyetler seviyesinde bir mahalle anlayışını Yahya Kaptan’a getirme vizyonunu taşıyorum. Bu vizyon doğrultusunda, mahallemizin altyapısını güçlendirmek, sosyal ve kültürel olanakları artırmak ve sakinlerimizin refahını sağlamak için çalışacağım. İzmit'in sokaklarında biriktirdiğimiz güzel anıları ve huzurlu, mutlu anların yaşandığı bir Yahya Kaptan hayal ediyorum. Bu hayali birlikte kurmak ve yaşamak için sizlerin desteğini ve katkılarını bekliyorum. “dedi.

Kendisi hakkında bilgi de veren Nermin Şenses, “ 1965 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdum ve İzmit’te yaşamımı sürdürmekteyim. İlk, orta ve lise eğitimimi Sorgun’da tamamladıktan sonra İşletme bölümünden mezun oldum. Şu anda Kocaeli Yeniden Aydınlanma Derneği'nin başkanlığını yürütmekteyim ve topluma hizmet etme konusundaki sorumluluklarımı önemsiyorum.”dedi.