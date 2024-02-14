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Meclis'te maden faciasına ilişkin araştırma komisyonu kuruldu!

TBMM'de Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kayması ve 9 işçinin toprak altında kalması nedeniyle araştırma komisyonu kuruldu

Anadolu Ajansı
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14 Şub 2024 - 17:54 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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