Gazeteci Meliha Okur: Leyla Hanım filmini gönül ister ki tüm kadınlar izlesin

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti. Sanat ve basın camiasından birçok ünlü ismin katıldığı gecenin özel konuklarından biri ise Gazeteci-Yazar Meliha Okur oldu.



“İKİ KADIN BELEDİYE BAŞKANI”

Gazeteci Okur, ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “İzmit... İki kadın belediye başkanı. Biri, üç yıl belediye başkanlığı yapan Leyla Atakan. Diğeri, halen İzmit Belediye Başkanı ve CHP’nin başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet. Kadınların yönettiği belediyelere bakan, izleyen var mı? Ben kadın başkanların para yaratma ve yönetme becerilerinin tek tek incelenmesini öneririm.

“İMKANSIZI BAŞARDI”

Leyla Atakan; 1968’de İzmit Belediye Başkanı seçildiğinde 43 yaşındaydı. Doğrudan halkın seçtiği ilk kadın belediye başkanıydı. Atakan, ruhunu ve gönlünü halkla bütünleştiren bir başkandı. Tek derdi halkın refahıydı. Bu yüzden olmaz denilen her şeyi yaptı. İmkansızı başardı. Köylere, kente elektrik- su götürmek için ödenek beklemedi, kolları sıvadı, hem kendi çalıştı, hem herkesi çalıştırdı, kaynak yaratmayı başardı. Efsaneydi. 40 günde Kocaeli’ye bir fuar merkezi bile kazandırdı.



“HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK”

Fatma Kaplan Hürriyet; hukukçu, milletvekilliği yaptı. 2019’da belediye başkanı oldu. Ve kendi şehrinin efsane belediye başkanının hayatını belgesel-film yaptı. Leyla Hanım "İzmit’in Ablası" filmi yüzünden hakkında soruşturma açıldı. 3 milyon TL gibi bir bütçeyle çekilen filmi gönül ister ki tüm kadınlar izlesin. Leyla Hanımı oyuncu Özge Borak oynadı. Hakkını teslim edelim, iyi oynamış. Herkesin emeğine sağlık.”