Yıkılan pancar deposu alanı ne için kullanılacak?

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Ankara Caddesi üzerinde bulunan ve yıkılan pancar deposu olarak kullanılmış olan binanın alanının durumuna ilişkin şikayetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar pancar deposunu yıkan kişilere herhangi bir ceza verilip verilmediğini ve pancar deposunun yerinin nasıl değerlendirileceğini sordular. Vatandaşlar daha önce resim sergisi olacağı açıklanan bu alanın ne amaçla kullanılacağını merak ediyor.