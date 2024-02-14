Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Ankara Caddesi üzerinde bulunan ve yıkılan pancar deposu olarak kullanılmış olan binanın alanının durumuna ilişkin şikayetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar pancar deposunu yıkan kişilere herhangi bir ceza verilip verilmediğini ve pancar deposunun yerinin nasıl değerlendirileceğini sordular. Vatandaşlar daha önce resim sergisi olacağı açıklanan bu alanın ne amaçla kullanılacağını merak ediyor.
14 Şub 2024 - 17:59- Gündem Güncelleme:
Yıkılan pancar deposu alanı ne için kullanılacak?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.