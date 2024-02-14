14 Şub 2024 - 17:58- Gündem

Başkan Büyükakın projeleri açıklayacak

Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde partisi tarafından yine aday gösterilmişti.