AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Büyükakın, 18 Şubat Pazar günü saat 12.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde basın toplantısı yaparak, yeni dönem projelerini kamuoyuna duyuracak.
14 Şub 2024 - 17:58- Gündem Güncelleme:
Başkan Büyükakın projeleri açıklayacak
Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde partisi tarafından yine aday gösterilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekçi - -Su fiyatını düşüreceğiz.
-Otobüs tramvay ulaşım fiyatı fahişesi ni düşüreceğiz.
-Bu sömürü düzen zihniyeti yıkacağız..
-Herkese çorba yerine döner ekmek vereceğiz....♡♡♡♡
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.