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Başkan Büyükakın projeleri açıklayacak

Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde partisi tarafından yine aday gösterilmişti.

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14 Şub 2024 - 17:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Emekçi - -Su fiyatını düşüreceğiz.

-Otobüs tramvay ulaşım fiyatı fahişesi ni düşüreceğiz.

-Bu sömürü düzen zihniyeti yıkacağız..

-Herkese çorba yerine döner ekmek vereceğiz....♡♡♡♡

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 18:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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