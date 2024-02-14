14 Şub 2024 - 18:02- Gündem G:

Vatandaşlar dönel kavşakta yapılan parklardan şikayetçi!

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Vatandaşlar dönel kavşakta yapılan parklardan şikayetçi! mask

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Köseköy Dönel Kavşağı'na park eden araçlardan şikayetçi. Bu kavşakta sürücülerin park etmesi sebebiyle diğer sürücülerin görüş açılarında kısıtlama meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar, park eden araçların trafik akışına olumsuz etkilerinden şikayetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar buraya yapılan parkların önüne geçilmesini talep ettiler.
# Kartepe, talep

14 Şub 2024 - 18:02 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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