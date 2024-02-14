Vatandaşlar dönel kavşakta yapılan parklardan şikayetçi!

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Köseköy Dönel Kavşağı'na park eden araçlardan şikayetçi. Bu kavşakta sürücülerin park etmesi sebebiyle diğer sürücülerin görüş açılarında kısıtlama meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar, park eden araçların trafik akışına olumsuz etkilerinden şikayetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar buraya yapılan parkların önüne geçilmesini talep ettiler.