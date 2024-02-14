Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kartepe Köseköy Dönel Kavşağı'na park eden araçlardan şikayetçi. Bu kavşakta sürücülerin park etmesi sebebiyle diğer sürücülerin görüş açılarında kısıtlama meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar, park eden araçların trafik akışına olumsuz etkilerinden şikayetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar buraya yapılan parkların önüne geçilmesini talep ettiler.
14 Şub 2024 - 18:02- Gündem Güncelleme:
Vatandaşlar dönel kavşakta yapılan parklardan şikayetçi!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.