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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Darıca ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, 41 YZ 527 plakalı Citroen marka otomobil ile 34 VU 8209 plakalı Toyota marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.A., B.A., S.A. ve M.Y. isimli vatandaşlar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, çocuk, inceleme

14 Şub 2024 - 18:20 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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