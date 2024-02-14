Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan, yargıda çeşitli düzenlemeleri içeren kapsamlı bir kanun teklifinin çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 40 maddenin yer aldığı ve milletvekillerinin onayına açılan teklif, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Başkanlığı'na sunulacak.

TAZMİNAT KOMİSYONU KURULACAK

Teklifin en önemli maddelerinden biri, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin "iki hafta" olarak belirlenmesi oldu. Buna göre, yargı süreçlerindeki bu aşamalara ilişkin başvuru süreleri kısaltılarak hız kazandırılacak.Uzun yargılamalarda daha kolay başvurular için de düzenlemeler yapılıyor. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini karara bağlamak üzere "Tazminat Komisyonu" kurulacak. Ayrıca, uzun yargılamadan kaynaklı ihlal iddialarına ilişkin daha erişilebilir ve hızlı işleyen bir başvuru yolu oluşturulacak.

KADINLARA SOYADI HAKKI

Kanun teklifiyle, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve terörizmin finansmanı gibi suçlarla ilgili olarak bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda kayyum atanmasına karar verildiğinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanabileceği de vurgulanıyor.



İkinci kez hüküm giyen kimseler cezalarının 4'te 4'ünü kapalı ceza infaz kurumunda çekmek zorunda olup cezanın tamamını yatmakta ve hiçbir şekilde açık cezaevine alınmamaktaydı. Yasadaki değişiklik kapsamında ikinci kez hüküm giyen kişinin cezaevinde geçirmesi gereken süre toplam miktarın 3/4'ü olacak. Bu durum halihazırda cezaevinde olan kişileri de kapsayacak, lehe olan hükümler uygulanacak.

AYM’nin iptal kararı doğrultusunda, Türk Medeni Kanunu’nda kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan maddeye yeniden düzenleme getiriliyor. Bu kapsamda kadınlar, istedikleri takdirde kendi soyadını kullanabilecek.

DENÊTİMLİ SERBESTLİK

İnfaz süresine göre, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olarak kabul edilecek. Suçlu, 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40'nı yani 12 gününü cezaevinde geçirme zorunluluğu olacak. Böylece denetimli serbestlik, 1 yıl uygulanmak yerine cezayla orantılı olarak düzenlenecek.

NOTERLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Noterlik ücret tarifesinin her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında yapılması sağlanacakken, noterliklerde yapılan işlemler için alınacak vergi, resim, harç, değerli kâğıt bedelleri ve noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, noterlere görevleri süresince yeşil pasaport tahsis edilecek. Araç tescil işlemi karşılığında noterler tarafından tahsil edilen ücretin yüzde 10’u Türkiye Noterler Birliği’ne aktarılacak.