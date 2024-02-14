Market fiyatları artık günlük değişiyor

CHP Bursa Milletvekili Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her geçen gün derin bir enflasyon girdabına girdiğini savundu.
Geçen yıl doların 18 lira civarında olduğunu dile getiren Öztürk, "Bugün bastırılmasına rağmen dolar 30 lirayı aşmış durumda. Ekonomistler doların 40 lira bandında olması gerektiğini ifade ediyor. Çarşı, pazar yangın yerine dönmüş." diye konuştu.
Doların artmasıyla fiyatların da arttığına dikkati çeken Öztürk, asgari ücrete lütfedilmiş gibi yapılan zamların vatandaşların cebine girmeden eridiğini belirtti.
"ETİKETLER ARTIK GÜNLÜK DEĞİŞİYOR"
Piyasayı manipüle edenlerin fiyatların yükselmesindeki etkisine de değinen Öztürk, "Marketler enflasyon bahanesiyle fiyatları katladıkça katlıyor. Etiketler artık aylık ya da haftalık değil neredeyse günlük değişiyor. Bugün alacağımız her şeyin fiyatı düne göre pahalı, yarına göre ise ucuz. Sıradan bir dairenin fiyatı milyonun üzerinde rakamlardan başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bazı kötü niyetli satıcıların ekonominin bu halinden yararlanıp 3 liralık ürünü 13 liraya satmaya başladığına işaret eden Öztürk, piyasanın yeterince denetlenmediğini dile getirdi.
AKP'yi eleştiren Öztürk, "AK Parti ekonomide sınıfta kaldı. Yıllarca iktidarda kalmak ekonomimize kaybettirdi, hiçbir şey kazandıramadı. Yıllardır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı, üzülerek söylüyorum ki ekonomide iktidar olamadı." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.