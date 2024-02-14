Kocaeli'de dökümhanede patlama: İşçiler yaralandı!

Köşklü Çeşme Mahallesi 563. Sokak'ta, metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanede, eritme kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada, dökümhanede çalışan işçiler K.Y, A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan M.A'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.