Kocaeli'de ikamet eden geniş bir kesim Gebze'den İstanbul'a gitmek için Marmaray'ı kullanıyor ancak Kocaeli Kent Kart Marmaray'da kullanılmıyor. Kocaelili vatandaşlar Marmaray'ı kullanmak için İstanbul Kart satın almak zorunda kalıyor. Gazetemize ulaşan vatandaşlar bu duruma çare bulunmasını ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Kent Kart kullanımı sağlamasını istiyor.
14 Şub 2024 - 20:11- Gündem Güncelleme:
Marmaray'da Kocaeli Kent Kart neden kullanılmıyor?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.