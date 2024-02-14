Marmaray'da Kocaeli Kent Kart neden kullanılmıyor?

Kocaeli'de ikamet eden geniş bir kesim Gebze'den İstanbul'a gitmek için Marmaray'ı kullanıyor ancak Kocaeli Kent Kart Marmaray'da kullanılmıyor. Kocaelili vatandaşlar Marmaray'ı kullanmak için İstanbul Kart satın almak zorunda kalıyor. Gazetemize ulaşan vatandaşlar bu duruma çare bulunmasını ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Kent Kart kullanımı sağlamasını istiyor.