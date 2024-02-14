İzmit Belediyesi ‘Sen Anlat İzmit’ ile  binlerce vatandaşa dokundu

İzmit Belediyesi ailesi, sahada vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek talep, öneri ve ihtiyaçları dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 24 Ekim 2023 tarihinde start veren Sen Anlat İzmit programları ile binlerce vatandaşa ulaşıldı. 52 merkez mahallenin tamamında düzenlenen etkinliklerden vatandaş oldukça memnun kaldı.

SICAK BİR BAĞ KURULDU

Belediye başkan yardımcıları ve koordinatörlerinin de eşlik ettiği programlarda alınan yazılı kayıtların yanı sıra vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler de yapıldı. Belediyenin Aşevinde pişirilen sıcak keklerin ikram edildiği ve yine belediyenin seralarında yetiştirilen istiridye mantarlarının dağıtıldığı programlarda vatandaşlar ile sıcak bir bağ kuruldu.

VATANDAŞ MEMNUN KALDI

Gencinden yaşlısına; kadınından erkeğine tüm vatandaşların isteklerinin dinlendiği programlarda alınan talepler özellikle takip edilerek çözümü için hassas bir koordinasyon süreci yürütüldü. Birçok talebin kısa sürede çözüme kavuşturulduğu mahalle ziyaretlerinde vatandaşlar programlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan hürriyet ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.