Zafer Mutlu saha çalışmalarını sürdürüyor.

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Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu Başiskelede saha çalışmalarını sürdürüyor. Mutlu, " Kaynakların 1 kuruşunun dahi israf edilmediği, doğru yatırımların yapıldı hizmetin sadece yandaşa yapılmadığı samimiyetle yönetilen bir belediyeciliği Başiskele'mize armağan edeceğiz." dedi.