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Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Selçuk Can, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda grekoromen stilinde altın madalya elde etti.

Anadolu Ajansı
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Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı mask

Milli güreşçi Selçuk Can, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazandı.

Finalde Azerbaycanlı rakibi Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek zafere ulaşan 28 yaşındaki Can, Avrupa şampiyonu ünvanını elde etti.

Aynı kiloda gümüş madalya Azerbaycanlı Ganizade'ye, bronz madalyalar ise Ermeni Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov'a gitti.

Grekoromen stil 67 kiloda ise Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 yenerek bronz madalya kazandı.

14 Şub 2024 - 21:29 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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