Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli güreşçi Selçuk Can, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazandı.
Finalde Azerbaycanlı rakibi Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek zafere ulaşan 28 yaşındaki Can, Avrupa şampiyonu ünvanını elde etti.
Aynı kiloda gümüş madalya Azerbaycanlı Ganizade'ye, bronz madalyalar ise Ermeni Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov'a gitti.
Grekoromen stil 67 kiloda ise Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 yenerek bronz madalya kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.