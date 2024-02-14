Kocaeli Çevre Platformu'ndan çağrı: "İliç madeni kapatılsın"

"13 Şubat Salı günü Erzincan ili İliç ilçesinde büyük bir madencilik faciası yaşandı.

Bölgeden gelen haberlere göre 9 maden işçisi kardeşimiz toprak altında kalmış ve işçilerle ilgili arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir.

Öncelikle tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunmaktayız!

İliç’te Anagold Madencilik firması tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde yaklaşık 10 milyon ton mertebesinde hesap edilen, siyanür ile kirlenmiş toprak Fırat nehri yatağına doğru kaymıştır. Yine ilk belirlemelere göre kayan toprak kütlesi nehir yatağına 700-800 metre mesafededir.

Bu siyanürle kirlenmiş toprağın nehir yatağına ulaşması veya siyanür ile kirlenmiş topraktan yeraltı sularına olacak sızıntının büyük bir çevre felaketine yol açacağı, ulaştığı yerlerde yaşamı sonlandıracağı konusunda konunun uzmanları fikir birliğindedir.

İliç’teki çöpler altın madeni ocağı 2008 yılından bu yana işletilmektedir.

Bu madenle ilgili defalarca suç duyurusunda bulunulmuş, defalarca davalar açılmıştır.

Faaliyete girdiği günden bu yana; gerek TMMOB, gerekse siyasi partiler ve diğer STK’lar tarafından sürekli dava ve tartışma konusu yapılmış ve madenin “Sadece doğa ve kaynakları değil, aynı zamanda yaşamı katlettiği” vurgulanmıştır. Bu maden ile ilgili Dava süreçleri, ÇED kararları ve diğer hukuk süreçleri burada anlatılamayacak kadar uzundur ve yargıdaki dosyalarda mevcuttur.

"Her defasında altın madeninde kullanılan siyanürlü bileşiklerin bölgenin flora ve faunasında tahribata yer açacağı, bilimsel ve akademik raporlarla ortaya konmuş, çevre felaketine yol açabilecek olası riskler vurgulanmıştır.

Bütün bunlara rağmen madenin faaliyeti durdurulamamış ve ortaya bugün yaşadığımız tablo çıkmıştır.

Bu yaşananların sorumlusu, faaliyeti yürütenler kadar, faaliyetin yürütülmesine izin veren, olanak sağlayanlardır.

Ülkemiz kaynaklarının, doğamızın bir grup yabancı sermayenin çıkarları uğruna yağmalanmasına göz yumulmamalıdır.

Madenlerimiz ulusal ve uluslararası sermayenin yağma alanı olmaktan çıkarılmalıdır.

Tüm alanlardaki madencilik faaliyetleri ekosisteme zarar vermeyecek teknoloji ve yöntemlerle yapılmalı, ekosisteme zarar vermesi olası madenlerde daha önce verilmiş ÇED olumlu kararları gözden geçirilmelidir.

İliç’te yaşanan felaketin tüm sorumluları yargı karşısında hesap vermelidir.

Madenle ilgili tüm ÇED kararları iptal edilmeli ve işletme derhal kapatılmalıdır."