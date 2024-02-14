14 Şub 2024 - 22:08- Siyaset G:

Muharrem Tutuş'tan köy ziyaretleri

Cumhur İttifakı İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Kulfallı, Akpınar, Dağköy, Sekbanlı ve Sepetçi Mahallelerini ziyaret etti.

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Muharrem Tutuş'tan köy ziyaretleri
Muharrem Tutuş'tan köy ziyaretleri
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Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında; Kulfallı, Akpınar, Dağköy, Sekbanlı ve Sepetçi Mahallelerini ziyaret etti. Tutuş’a ziyaretlerde AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve partililer de eşlik etti.

SAHADAYIZ, ÇALIŞIYORUZ

Yeni İzmit için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacaklarını belirten Tutuş, “Farkımızı ortaya koyacak, gönlüne dokunmadığımız kimseyi bırakmayacağız. Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber tüm kademelerimiz ile sahalardayız. Sahada gördüğümüz teveccüh bizlere gösteriyor ki vatandaşımızda karşılığımız var

KAVGA YOK, SEVGİ VAR

Bizde kavga yok, kaos yok; Kardeşlik var sevgi var. Güçlü bir birlikteliğimiz var. 31 Mart itibariyle, gençliğimizin verdiği enerji, ortak akıl ve istişare kültürümüzün adabı, herkesin kendini söz hakkı sahibi hissettiği yönetim anlayışı, İzmit'te yeni bir dönemin kapılarını açacak.

İZMİT İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ

Yeni İzmit için aşkla, azimle, kararlılıkla çalışacak, üretecek, farkımızı ortaya koyacak, gönlüne dokunmadığımız kimseyi bırakmayacağız. Sokaklarında büyüdüğüm İzmit'imizi karış karış güzelleştireceğiz. Yüreğimizdeki muhabbetle zihnimizdeki projelerle emeklerimizle alnımızdaki terle ve geceli gündüzlü çalışmayla milletimizin kalbine girenlerden olacağız" dedi

 

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14 Şub 2024 - 22:08 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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