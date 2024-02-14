6 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (15 Şubat Perşembe) Kandıra, Kartepe, İzmit, Başiskele, Darıca ve Çayırova olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şöyle:

KANDIRA ALEFLI, ALEFLİ ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER 15.02. 2024 09:00 15:30 KARTEPE UZUNTARLA 212., 212. SK., 213. SK., 214. SK., 216. SK., 217. SK., 230., 245. SK. 15.02.2024 09:30 17:00 İZMİT ALİKAHYA ATATÜRK, BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER, KARADENİZLİLER BAHAR SK., BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KOCAMAN SK., LALE SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MÜCAHİT SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., ŞANTİYE YOLU SK, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK. 15.02.2024 09:00 16:00 BAŞİSKELE DAMLAR, KILIÇARSLAN, ŞEHİTEKREM AZERI, AZERİ SK., BAKIR SK., BASAMAK SK., BOYAMA, BOZDAĞ SK., BUHAR SK., BULUŞ SK., CEVIZLI, CEVİZLİ SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇIKMAZ SK., DÜZLÜK CD., GARDENYA SK., HACILAR SK., HÜRRİYET CD., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., KUMLUK CD., KÜPELI, KÜPELİ SK., MENEKŞELİ SK., MEŞALE SK., SADIK SK., SAKSI SK., SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SEVER, SEVER SK., TUNCA, TUNCA SK., YAYLA CD., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK. 15.02.2024 09:00 17:00 İZMİT KEMALPAŞA ESKİ HAMAM SK. 15.02.2024 09:00 13:00 BAŞİSKELE YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ ASIL, AYAZ, EMEL SK., ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., HARMANLIK CD., NESİL SK., VATAN CD. 15.02.2024 09:00 17:00 DARICA CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., ATILLA, BAĞLAR SK., BAYCAN SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BEHLÜL SK., BERFU SK., BERKE SK., BİLAL SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BORAN SK., BOSTANCI, CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZMİ SK., CEZVECİ SK., ÇALI SK., DALGA SK., DALYAN SK., DORUK, DORUK SK., ELZEM SK., ERDAL, ERDAL SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKÇE SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., HAKKI SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARANİ SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇ SK., KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., LODOS SK., MARAL, MARAL SK., MEMNUN, MEMNUN SK., MESUT SK., MUALLIM, MUHLİSE SK., NAMIK KEMAL CD., NARIN, NARİN SK., NAZAR, NAZAR SK., NECLA, NECLA SK., NERMİN SK., NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NURCAN, NURFİDAN SK., ÖMÜR SK., ÖZBEK SK., ÖZER SK., ÖZLEM, PERTEV SK., PIRI REIS, SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ CD., SERPİL SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGİ SK., SİNAN SK., SUSAM, ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞENNUR SK., ŞENOL SK., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YAMAÇ SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMİŞALAN SK., YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK. 15.02.2024 08:30 16:00 ÇAYIROVA AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 412., 414., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 421. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 435. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 458., 458. SK., 459. SK., 471/2., 471/2. SK., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 510., 56/1., 561., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. 15.02.2024 09:00 17:00