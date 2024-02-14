Veba geri geldi: İnsana bulaştı

Oregon'un kırsal kesimlerinden biri olan Deschutes County'de bir adama veba teşhisi konduğu ve bu durumun eyalette sekiz yıldan uzun bir süre sonra görülen ilk insan veba vakası olduğu açıklandı.

Deschutes İlçe Sağlık Hizmetleri, semptomlar geliştiren adamın vakayı evcil kedisinden kaptığını düşündüklerini söyledi.

İnsanların vebaya çoğunlukla hastalığa neden olan "Yersinia pestis" bakterisini taşıyan pirelerin ısırıklarından maruz kaldığı açıklandı. Evdeki evcil hayvanlar da veba ile enfekte olmuş kemirgenleri avlarlarsa veya benzer şekilde enfekte bir pire tarafından ısırılırlarsa enfekte olabilirler.

Evcil hayvanlar daha sonra enfeksiyonu insanlara doku veya öksürükten kaynaklanan solunum damlacıkları gibi vücut sıvıları yoluyla aktarabilir. Alternatif olarak, insanları ısıran pireleri de eve taşıyabilirler. Kediler vebaya karşı özellikle hassastır çünkü vücutları enfeksiyonu temizlemekte zorlanır ve kemirgenleri kovalayıp yakalama olasılıkları diğer evcil hayvanlara göre daha fazladır.

Veba köpeklerde çok daha nadir görülmekle birlikte, 2014 yılında Colorado'da enfekte bir pit bull terrier ile yakın temasta bulunan kişiler arasında, köpeğin sahibi ve iki veteriner kliniği çalışanı da dahil olmak üzere dört veba vakası bildirdi.

Deschutes İlçesi sağlık memuru Dr. Richard Fawcett, son vakaya karışan kedinin "çok hasta" olduğunu ve akıntılı bir apsesi olduğunu, bunun da oldukça önemli bir enfeksiyona işaret ettiğini söyledi.

Fawcett, sahibinin enfeksiyonunun muhtemelen "hıyarcıklı veba" olarak bilinen bir lenf düğümünde başladığını söyledi. Sahibi hastaneye kaldırıldığında enfeksiyonun kan dolaşımına ilerlediği söylendi. Fawcett, hastanın "antibiyotik tedavisine çok iyi yanıt verdiğini" de ekledi.

Fawcett, doktorların, potansiyel enfeksiyonların semptomlara dönüşmesini önlemek için dikkatli bir şekilde hastanın yakın temasta bulunduğu kişilere de antibiyotik uygulandığını söyledi.

Oregon'un son insan veba vakası 2015'te görüldü. O zamanlar eyalet sağlık bakanlığı, genç bir kızın muhtemelen bir av gezisi sırasında pire ısırığından enfeksiyon kaptığını söyledi.

Kaynak: cumhuriyet