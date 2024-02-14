İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor: İl başkanı görevinden ayrıldı

Son dönemde peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de dikkat çeken bir hareketlilik daha yaşandı.
Partinin Adana İl Başkanı Azime Kocacık, "lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım" diyerek istifa ettiğini duyurdu.
Azime Kocacık sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:
“Kıymetli Adanalı Hemşehrilerim, Adanamızın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatlerini düşünerek yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım.
Başkanlık görevim süresince görev sadakatimi hakkaniyetle yerine getirmenin huzurunu taşıdığımı bilmenizi isterim. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen Genel Başkanımız Sn.Meral Akşener’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.