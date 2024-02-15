Sahte şeyh termal otelde harem kurmuş

ATV’de yayınlanan ve Esra Erol’un sunduğu “Esra Erol’da” programında yine tüm Türkiye’nin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Kendisini Mehdi’yim diyerek tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde bir hoca genç kızlarla termal otelde harem kurdu. Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken, Çabuk’un yaptıkları Adnan Oktar’ı hatırlattı.

ANNE TV’DE DUYURDU

Kızının sahte hocanın yanına kaçmasının ardından kendisini ikna edemeyince sesini duyurmak isteyen Fatma Hanım, Esra Erol’dan kendisine yardımcı olmasını istedi. 7 aydır kızından haber alamayan Fatma Hanım, kızının kendisinin yanına gelerek sahte hocadan bahsettiğini ve “‘Anne hadislerdeki mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkale’deymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum” ifadelerini kullanarak bir sabah evden ayrıldığını ve kendisinden o zamandan beri haber alamadığını söyledi. Programa katılan acılı anne sarf ettiği ifadeler ile programı izleyen herkesi şaşırttı. Sözde hocanın termal otel gibi bir yerde birçok genç kızı yanında tuttuğunu belirten acılı anne gözyaşları döktü.

Annenin programa katılarak açsını duyurması üzerine Esra Erol kısa sürede, Çabuk’un yanına kaçan Mevlüde’ye ulaştı. Canlı yayına bağlanan kız kayıp olmadığını söyledi ve ‘Allah’ın izniyle onun müridiyim’ dedi. Ailesini reddettiğini ifade eden Mevlüde ‘Biz burada ilim öğreniyoruz’ sözleriyle izleyenleri şaşırttı. Esra Erol ise bu kişinin daha önce tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığını ve ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

YAZIKLAR OLSUN

Canlı yayına kısa sürede ihbarlar yağdı. Esra Erol, gerekli kurumların termal otelle ilgili inceleme başlatacaklarını da söyledi. Öte yandan Mustafa Çabuk’la ilgili ortaya atılan iddialar üzerine vatandaşlardan tepki mesajları yağdı. Devlet yetkililerine seslenenler şu yorumu yaptı: “Bunlara nasıl izin veriliyor. Kendini mehdi diye tanıtıp gençleri kandıranları, beynini yıkayanları nasıl görmüyorsunuz. Adnan Oktar ve diğer din sömürücüleri ülkeyi ne hale getirdi. Yazıklar olsun.”

Müritlerine değnekli tedavi

Sahte mehdinin müritlerini kırbaçladığı da ortaya çıktı. Programda Mustafa Doğan Derince’de elinde bir sıkıntı olduğunu anlattı. Şifa bulduğunu söyledi. Bir çocuğa değnekle vurduğu görüntüler de programda yayınlandı. Değnekle gencin omzuna vuran sahte mehdiye stüdyodaki konuklar büyük tepki gösterdi.

‘1500 kişi olunca savaş çıkaracağız’

Mustafa Çabuk’un 300 kişiyi zorla tuttuğu termal oteldeki harem iddiasına yenileri eklendi. Mustafa Çabuk’un bir de savaş planı olduğu ortaya çıktı. Mustafa Çabuk’un müritlerinin, ‘Biz 1500 kişi olduğumuzda savaş çıkartacağız’ şeklinde mesajlar paylaştığı öğrenildi. Bu mesajlar, Esra Erol’un programında da yayınlandı. Bu arada Erol, canlı yayında Mustafa Çabuk’un define hırsızlığı nedeniyle tutuklandığı, ardından ruh ve sinir hastanesine gönderildiğini aktardı. Çabuk’un, bankacılık sistemini kafir kurumlar olarak nitelendirdiği, hilafet hareketinin finansmanı için kredi çekmenin caiz olduğunu savunduğuna dair mesajları da tespit edildi.

Kaynak: SÖZCÜ