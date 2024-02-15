Serdar Ortaç canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı!

Şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok yayınında CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfürler yağdırdı.Kendisine mesaj yazan kullanıcılara sinirlenen Ortaç, "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyerek küfür etti.
TARKAN'A AĞIR KÜFÜR
Ortaç, bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek yine küfür etti.
YARDIMCISI YAYINI KAPATTI
Yayın sırasında yardımcısı olduğu iddia edilen bir kişinin Ortaç'ın elinden telefonu aldığı görüldü. Ortaç'ın, telefonu kapatan kişiye de küfrettiği duyuldu.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.