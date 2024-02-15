15 Şub 2024 - 08:42- Yaşam G:

Serdar Ortaç canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfürler yağdırdı. TikTok kullanıcılarına "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyen Ortaç, Tarkan'a da "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfür etti. Ortaç'ın kontrolü yitirmesinin ardından evdeki yardımcısı telefonu eline alıp yayını sonlandırdı.

Serdar Ortaç canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı! mask
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Şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok yayınında CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfürler yağdırdı.Kendisine mesaj yazan kullanıcılara sinirlenen Ortaç, "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyerek küfür etti.

TARKAN'A AĞIR KÜFÜR

Ortaç, bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek yine küfür etti.

YARDIMCISI YAYINI KAPATTI

Yayın sırasında yardımcısı olduğu iddia edilen bir kişinin Ortaç'ın elinden telefonu aldığı görüldü. Ortaç'ın, telefonu kapatan kişiye de küfrettiği duyuldu.

Serdar Ortaç canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı!

Kaynak: cumhuriyet
# serdar ortaç, tarkan, chp, küfür

15 Şub 2024 - 08:42 - Yaşam

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