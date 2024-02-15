Kartepe'deki Şehit Kamil Akgün Parkı'nın içindeki yeşil alana kurulan şantiye binalarından biri kaldırılmıştı. Ancak kaldırılan alandaki zemin hala beton halde ve yeşillendirilmedi. Gazetemize ulaşan vatandaşlar diğer şantiye binasının kaldırılmasını ve sökülen alanın ağaçlandırılmasını talep ettiler.
15 Şub 2024 - 08:59- Gündem Güncelleme:
Kartepe'deki o alanın yeşillendirilmesini istiyorlar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.