Kartepe'deki o alanın yeşillendirilmesini istiyorlar

Kartepe'deki Şehit Kamil Akgün Parkı'nın içindeki yeşil alana kurulan şantiye binalarından biri kaldırılmıştı. Ancak kaldırılan alandaki zemin hala beton halde ve yeşillendirilmedi. Gazetemize ulaşan vatandaşlar diğer şantiye binasının kaldırılmasını ve sökülen alanın ağaçlandırılmasını talep ettiler.