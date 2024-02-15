Müdahale, önleme ve eğitim hizmetleri ile ulusal anlamda bir marka haline gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, can ve mal kurtarma hizmetlerini sürdürürken, mesleki tanıtımlar sayesinde geleceğin itfaiyecilerinin yetişmesinde büyük rol oynuyor. Bu kapsamda İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü Körfez Bölge Grup Amirliği, geçtiğimiz günlerde minik ziyaretçilerini ağırladı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde öğrenim gören 24 öğrenci, Körfez İtfaiye Grubunu gezerek itfaiyeci büyüklerinden hem bilgi aldı hem de itfaiye binası ve araçlarını gezerek tanıma fırsatı buldu. Minik itfaiyeci elbiselerini giyen öğrenciler, itfaiyeci büyükleri ile birlikte araçtan su sıkarak nasıl yangın söndürüleceğini uygulamalı öğrendi. İtfaiye hizmetlerine kullanılan temel donanımları da gören öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Hayatın İçinden
Büyükşehir İtfaiyesinin minik ziyaretçileri
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde öğrenim gören minikler Kocaeli İtfaiyesine konuk oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.