12.Altın Kiraz bol golle başladı

Kentimizin spor insanlarından Metin Özkan tarafından düzenlenen ve genel koordinatörlüğünü Mitat Atalay’ın yaptığı Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda ikinci gün maçları yine bol gollü geçti. Bu sene 12’nci kez tertiplenen turnuvada günün ilk maçında İSG Pulus ile Onur Nakliyat takımları karşı karşıya geldi.



İLK GALİBİYET İSG’DEN

İki takımın da dengeli bir futbol ile başladığı maçın ilerleyen dakikalarında İSG Pulus takımı rakibine üstünlüğünü hissettirmeye başladı. Üstün oyununu maç sonuna kadar sürdüren İSG Pulus, Ümit Kahya (3) ve Coşkun Gökdemir’in sayılarıyla sahadan 4-1 üstün ayrıldı. Onur Nakliyat’ın tek sayısını ise Nazif Gülhan’dan geldi.



CİĞERCİ İBO TERLEMEDİ BİLE:18-2

Günün ikinci maçında ise Ciğerci İbo ve Kocaeli Makina Mühendisleri Odası arasında oynandı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Cigerci İbo, Serhat Direk’in ve Alperen Yiğit’in 7’şer golle yıldızlaştığı maçta sahadan 18-2 üstün ayrıldı.



3 PUAN ETİ MİMARLIK’IN

12. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda önceki günün üçüncü ve son maçında şampiyonanın iddialı takımlarından ETİ Mimarlık ile Öz-Can Pişmaniye takımları puan için sahaya çıktı. Maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir futbol ortaya koyan ETİ Mimarlık, ilk yarısı 5-1 tamamlanan maçı kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.



İSG PULUS: 4

ONUR NAKLİYAT: 1



SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Gökmen Ortak

İSG PULUS: Kürşat Duydu ***, Coşkun Gökdemir ***, Furkan Uzun ***, Aytekin Ekin ***, Erdi Özer ***, Tümay Dizman ***, Ümit Kahya ***

ONUR NAKLİYAT: Tolga Dalkırsın *, Fatih Can **, Önder Sağlam *, Zekeriya Gürüş **, Nazif Gülhan **, Serkan Dursun **, Serdar Dönmez **

GOLLER: Coşkun Gökdemir, Ümit Kahya (3) (İSG PULUS), Nazif Gülhan (Onur Nakliyat)



ÇİGERCİ İBO: 18

KOCAELİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI: 2



SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Gökmen Ortak

ÇİGERCİ İBO: İbrahim Çoban *** (Hasan Koç **), Barış Mitingoğulları ***, Yusuf Yıldırım ***, Melik Torun ***, Alperen Yiğit ***, Serhat Direk ***, Sercan Karaduman *** (Samet Bilgin ***)

KOCAELİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI: Alpaslan Güven *, Taylan Özkan * (Uğur Kandıra *), Ferhat Karakaya *, Ferdi Yoloğlu **, Can Yalçın *, Gökhan Tok *, Onur Öztürk *

GOLLER: Melik Torun, Alperen Yiğit (7), Serhat Direk (7), Sercan Karaduman, Samet Bilgin (2) (Ciğerci İbo), Ferdi Yoloğlu, Can Yalçın (Kocaeli Makina Mühendisleri Odası)



ÖZ-CAN PİŞMANİYE: 4

ETİ MİMARLIK: 7



SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Gökmen Ortak

ÖZ-CAN PİŞMANİYE: Murat Kanyolmaz **, Fatih Ada **, Nadir Mutlu **, Abdullah Narman ** (Ali Akbaş *), Furkan Okan ***, Ahmet Okan **, Haki Arslan *

ETİ MİMARLIK: Emre Kösemen ***, Sercan Bahçetepe ***, Emrah Öztürk ***, Cevdet Havuz ***, Kaya Öz ***, Mesut Aslantaş *** (Ümit İlter **), Cihat Kulaksız ***

GOLLER: Furkan Okan (2), Aykut Okan, Ali Akbaş (Öz-Can Pişmaniye), Cevdet Havuz (4), Kaya Öz (2), Mesut Aslantaş (ETİ Mimarlık)