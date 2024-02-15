15 Şub 2024 - 09:27- Siyaset G:

Çetinkaya’dan müftülüğe ziyaret

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Çetinkaya’dan müftülüğe ziyaret
Çetinkaya’dan müftülüğe ziyaret
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Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İlhan Özmen ve müftülük personeli ile görüşen Çetinkaya, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrasında Çetinkaya İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İlhan Özmen’e nazik karşılamalarından dolayı teşekkür etti.
# Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, cumhur ittifakı

15 Şub 2024 - 09:27 - Siyaset

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