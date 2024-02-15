Köfteci Yusuf personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Köfteci Yusuf şubesi bünyesinde istihdam etmek üzere 18-30 yaş aralığında en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 10 kasiyer görevlisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.