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Köfteci Yusuf personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Köfteci Yusuf şubesi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Köfteci Yusuf personel alacak mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Köfteci Yusuf şubesi bünyesinde istihdam etmek üzere 18-30 yaş aralığında en az ortaöğretim mezunu olması şartıyla 10 kasiyer görevlisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
# İŞKUR, köfteci yusuf, kocaeli eleman ilanı

15 Şub 2024 - 09:37 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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