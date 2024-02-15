Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün etkili olacak kuvvetli karla karışık yağmur ve kar için uyarıda bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Bursa, Yalova, Bilecik’in güneyi, Kocaeli, Sakarya ve Düzce ile akşam saatlerinden sonra Bolu’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
- Gündem
Meteoroloji uyardı, kuvvetli geliyor: Yağmur ve kar etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün etkili olacak yağışlara karşı Kocaeli'yi uyardı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.