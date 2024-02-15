Meteoroloji uyardı, kuvvetli geliyor: Yağmur ve kar etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün etkili olacak kuvvetli karla karışık yağmur ve kar için uyarıda bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Bursa, Yalova, Bilecik’in güneyi, Kocaeli, Sakarya ve Düzce ile akşam saatlerinden sonra Bolu’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."