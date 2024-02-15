Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt’un annesi hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla evinde vefat ettiği belirtilen 85 yaşındaki Güleser Yurt’un cenazesi bugün Atalar Mahallesi Şirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığına defnedilecek.
15 Şub 2024 - 09:52- Asayiş Güncelleme:
Osman Yurt annesini kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.