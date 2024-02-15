15 Şub 2024 - 09:52- Asayiş G:

Osman Yurt annesini kaybetti

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Osman Yurt annesini kaybetti mask

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt’un annesi hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla evinde vefat ettiği belirtilen 85 yaşındaki Güleser Yurt’un cenazesi bugün Atalar Mahallesi Şirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığına defnedilecek.
# osman kurt, güleser yurt, vefat

15 Şub 2024 - 09:52 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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