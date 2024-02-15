Özel kalemdi, şube müdürü oldu!

Yaklaşık 4 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Balamir Gündoğdu’nun özel kalem müdürlüğü görevini yürüten Hami Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı bulunan İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğüne getirildi. Daha öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde kontrolör mühendis olarak görev yapan Hami Özel’in yeni göreviyle ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden resmi bir açıklama yapılmadı.