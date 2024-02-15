Türk enerji devi satıldı

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş.'nin iştirak hisseleriyle birlikte Zorlu Enerji Dağıtım AŞ’nin tüm hisselerinin satılmasını içeren “Hisse satış anlaşması”, 13.02. 2024 tarihinde imzalandı.
Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, hisse satış anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.
Melik “2006 yılından beri büyük bir çabayla geliştirdiğimiz Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerimizi bugün PALMET’e teslim ediyoruz" dedi.Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik "Şirketlerimizin gelişim sürecinde katkısı olan tüm arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize içtenlikle teşekkür ediyor, bu anlaşmanın iki taraf için de hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.” diye konuştu.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.