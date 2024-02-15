BBP’li Kurtaran’dan şok karar!

Cumhur İttifakı çatısı altında 31 Mart seçimlerine girmeye hazırlanan Büyük Birlik Partisi’nde belediye meclis üyeliği için Körfez İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Bayram Kurtaran, aldığı şok bir kararla aday adaylığı başvurusunu geri çektiğini açıkladı. Bilindiği gibi AKP'nin Körfez’deki meclis listesinde BBP’den bir isme yer verilmesi bekleniyordu.
BİZZAT AÇIKLADI
Konu hakkındaki kararını sosyal medya hesabı üzerinden yapan BBP’li Kurtaran, “7 yıldır kesintisiz, arlıklarla 15 yıl Büyük Birlik Partisi Körfez İlçe Başkanlğı görevini yerine getirdim. 22 Ocak’ta belediye meclis üyeliği aday adaylığı için ilçe başkanlığından istifa ettim. Gördüğüm lüzum üzerine meclis üyesi adaylığından çekiliyorum. Körfez Belediye Başkanı ve adayı sayın Şener Söğüt'ün her zaman yanındayım ve bütün arkadaşlarımızla desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.