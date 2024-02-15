15 Şub 2024 - 10:23- Gündem G:

Burada acil önlem alınmalı! Öğrenciler için büyük tehlike oluşturuyor

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Burada acil önlem alınmalı! Öğrenciler için büyük tehlike oluşturuyor mask

Kartepe Sabancı Caddesi'ndeki kanal çalışması bitmesine rağmen belirli kısımlarında gerekli önlemler alınmaması bölge sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Gazetemize ulaşan vatandaşlar kanal etrafında gerekli demir korkulukların monte edilmesini talep ettiler. Bölgede bir okul bulunması öğrenciler için tehlike oluşturuyor. Herhangi bir kaza yaşanmadan yetkililerden önlem alınması istenildi.
# Kartepe, talep, kaza

15 Şub 2024 - 10:23 - Gündem

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