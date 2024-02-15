Burada acil önlem alınmalı! Öğrenciler için büyük tehlike oluşturuyor

Kartepe Sabancı Caddesi'ndeki kanal çalışması bitmesine rağmen belirli kısımlarında gerekli önlemler alınmaması bölge sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Gazetemize ulaşan vatandaşlar kanal etrafında gerekli demir korkulukların monte edilmesini talep ettiler. Bölgede bir okul bulunması öğrenciler için tehlike oluşturuyor. Herhangi bir kaza yaşanmadan yetkililerden önlem alınması istenildi.