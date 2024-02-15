Kartepe Sabancı Caddesi'ndeki kanal çalışması bitmesine rağmen belirli kısımlarında gerekli önlemler alınmaması bölge sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Gazetemize ulaşan vatandaşlar kanal etrafında gerekli demir korkulukların monte edilmesini talep ettiler. Bölgede bir okul bulunması öğrenciler için tehlike oluşturuyor. Herhangi bir kaza yaşanmadan yetkililerden önlem alınması istenildi.
15 Şub 2024 - 10:23- Gündem Güncelleme:
Burada acil önlem alınmalı! Öğrenciler için büyük tehlike oluşturuyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.