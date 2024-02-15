Bizim Çocuklar Düzce’de !..

ÇUMAYERİ VE BAHÇEŞEHİR’DE OYNUYORLAR

2023- 2024 Okul sporları basketbol yıldızlar grup müsabakaları teknik toplantı ve açılış seremonisi ile başladı. Erkek takımlarının Cumayeri Spor Salonu’nda, kız takımlarının ise Bahçeşehir Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarla turnuva devam ediyor.

KOCAELİ BİR KIZ BİR ERKEK TAKIMIYLA KATILIYOR

250 sporcunun katıldığı müsabakalarda erkeklerde Ankara 3, Ankara 5, Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, İstanbul 2, İstanbul 4, Karabük, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak yarışırken kızlarda ise Ankara 4, Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, İstanbul 2, İstanbul 4, Karabük, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illeri mücadele ediyor