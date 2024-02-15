Bizim Çocuklar Düzce’de !..

ÇUMAYERİ VE BAHÇEŞEHİR’DE OYNUYORLAR
2023- 2024 Okul sporları basketbol yıldızlar grup müsabakaları teknik toplantı ve açılış seremonisi ile başladı. Erkek takımlarının Cumayeri Spor Salonu’nda, kız takımlarının ise Bahçeşehir Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarla turnuva devam ediyor.
KOCAELİ BİR KIZ BİR ERKEK TAKIMIYLA KATILIYOR
250 sporcunun katıldığı müsabakalarda erkeklerde Ankara 3, Ankara 5, Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, İstanbul 2, İstanbul 4, Karabük, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak yarışırken kızlarda ise Ankara 4, Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, İstanbul 2, İstanbul 4, Karabük, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illeri mücadele ediyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.