Bizim kadınlarımızla rekorlara devam

RAKİBİMİZ 30 TANE TRANSFER YAPTI

Kocaeli Kadın FK – Çatalcaspor maçından 3-2 mağlubiyetle ayrılan Kocaeli Kadın FK’nde teknik direktör Hasan Alemdar, başa baş bir mücadele olduğunu, ama uzatmalarda yedikleri şanssız bir golle yenildiklerini ifade etti. Hasan Alemdar açıklamalarında şunları söyledi: “ Türkiye’nin en genç kadrosuyuz. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularla 1. Lig’de oynuyoruz. Şuanda Play-Off’a kaldık. Rakibimiz Çatalacaspor 30 tane transfer yapan bir ekip. Yabancı ülkeden futbolcu getirdiler. Ona rağmen başa baş mücadele ettik. Milli kalecimiz 43. dakikada sakatlandı ve maça devam edemedi. Daha genç bir kalecimizle maçı tamamladık. 2-2’yi yakaladık ama, uzatma dakikalarında şanssız bir gol yedik.

“PLAY OFF’TAYIZ”

Maçı kaybettik ama Play Off’tayız ve mutluyuz. Rakibimiz Kayserispor, Şırnak’ta 4-4 berabere kaldı. Önümüzde Sakarya maçımız var. O maçı oynamadan biz zaten Play-Off’u garantiledik. Türkiye’nin en genç kadrosu bizim katromuz. Sadece ilimizden, altyapımızdan olan oyuncularla çıktığımız kadroyla Kadınlar Süper Ligi için Play Off’ta mücadele edeceğiz”…